Ünlü oyuncu ikinci kez anne oldu Oyuncu Özge Sezince Varley, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

Adam Varley ile evli olan oyuncu, geçtiğimiz yıl Ela adını verdiği kızını dünyaya getirmişti.

BEBEĞİN İSMİ BELLİ OLDU

İkinci kez annelik sevinci yaşayan Özge Sezince Varlay, "Kocaman bir aile olduk. Kızımız Ela'dan sonra oğlumuz Aren dünyaya geldi" diye konuştu.

Özge Sezince Varley, bugüne kadar; 'Sevda Kuşun Kanadında', 'Rüya' ve 'Gönül Hırsızı' gibi dizilerde rol almıştı.





Kaynak: Snob Magazin