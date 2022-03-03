Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti

İSTANBUL - Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar Şişli Feriköy Mahallesi'nde yürürken kalp krizi geçirdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 51 yaşındaki oyuncunun saat 12.00'de hayatını kaybettiği öğrenildi.