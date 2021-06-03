Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse resmen açıkladı

Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Küçükköse, "Senaryo okuyorum, sonbahar geldiğinde ekranlarda olurum" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi

Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, son dönemde evde olduğunu ve ailesiyle vakit geçirdiğini söyledi. Yeni sezon için yeni projelerle ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyleyen güzel oyuncu, "Şu anda netleşen bir durum yok. Gelen güzel projeler ve teklifler var. Yeni sezon öncesi bol bol senaryo okuyup içime sinen, hissettiğim güzel bir proje olursa eylül, ekim ayları gibi tekrar ekranlarda olurum" açıklamasında bulundu.

Hazal Filiz Küçükköse, şıklığı ile adeta göz kamaştırdı.

Kaynak: Snob Magazin