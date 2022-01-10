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Ünlü oyuncu Gökhan Mumcu karavan bakıyor

Ünlü oyuncu Gökhan Mumcu karavan bakıyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ekranların beğenilen oyuncusu Gökhan Mumcu, karavan almak için Beylikdüzü'nde düzenlenen Karavan Fuarını gezdi. Farklı firmaların karavanlarını gezip tek tek inceleyen Gökhan Mumcu, karavanda olması gereken en önemli faktörün güvenli ve konforlu olması olduğunu söyledi. İşte detaylar…

"1.85 boyunda olduğum için karavanın içinde rahat hareket imkanım olmalı. Tüm yaşam alanı ve konfor çok önemli" diyen Gökhan Mumcu, film ve dizi setleri çok kalabalık olduğu için kendisine ait bir karavan olmak istediğini de söyledi.

Boş zamanlarında ailesi ile birlikte karavanla doğaya kaçışın keyfini yaşamak da istediğini belirten Gökhan Mumcu, "almak istediğim karavanın konforunun yanında güvenli olması ve bisiklet, kano, kamp malzemeleri gibi pek çok eşyayı da taşıyabilmemiz için pratik çözümler sunması tercihim" dedi.

Ünlü oyuncu Gökhan Mumcu karavan bakıyor

Ünlü oyuncu Gökhan Mumcu karavan bakıyor

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