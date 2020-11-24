Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var
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Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var

24.11.2020 12:45 | Son Güncelleme: 24.11.2020 13:12

9 aylık hamile Ceyda Ateş, doğuma saatler kala sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerini heyecanlandırdı. Genç oyuncu paylaşımında, "Yarın doğum var. Çok heyecanlıyım ve beni neler bekliyor merak ediyorum" sözlerine yer verdi.

İş adamı Buğra Toplusoy ile 2 yıl önce ABD'de nikah masasına oturan Ceyda Ateş, annelik heyecanı yaşıyor. Bir kız bebek bekleyen Ateş, hamilelik sürecinde sık paylaşım yapmamasına rağmen güzel haberi sevenlerine duyurmayı tercih etti.

"ZAMANIN NASIL GEÇTİĞİNİ ANLAMADIM"

Instagram hesabından doğuma saatler kala paylaşım yapan güzel oyuncu, karnı burnunda pozlarını paylaşıp altına, "9. ayı doldurduk. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Yarın doğum var. Çok heyecanlıyım ve beni neler bekliyor merak ediyorum. Sağlıkla gelsin. Sizler neler hissetiniz doğumda? Destekleriniz ve güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim" yazdı.

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel duyurdu: Yarın doğum var, çok heyecanlıyım

Paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorum geldi, takipçileri Ateş'e iyi dileklerini yolladı. Genç çift, kızlarına Talia adını verecek.

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel duyurdu: Yarın doğum var, çok heyecanlıyım
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel duyurdu: Yarın doğum var, çok heyecanlıyım
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel duyurdu: Yarın doğum var, çok heyecanlıyım
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel duyurdu: Yarın doğum var, çok heyecanlıyım
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var
Haber Yorumları (9)
SİNYOR BARTU: Zaman su gibi akmış kız bende ceyda kayboldu zannetmiştim orada doğurup ABD vatandaşı yapacaksın seni yarın minik bir bebiş bekliyor. Bebişin resmini atma göze gelir haydi bayyyy
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DED: Emekliliği geldi giysiden kısııp tasarruf ediyor. .
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ENİS: SEVDİĞİNE SAHİP ÇIKAN, GEREKİRSE ZENGİN AİLESİNE BİLE REST ÇEKEBİLEN DELİKANLILARA HELAL OLSUN. . . SELAM OLSUN. . .
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 13:42:28. #1.14#
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