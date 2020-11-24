Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var

9 aylık hamile Ceyda Ateş, doğuma saatler kala sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerini heyecanlandırdı. Genç oyuncu paylaşımında, "Yarın doğum var. Çok heyecanlıyım ve beni neler bekliyor merak ediyorum" sözlerine yer verdi.

İş adamı Buğra Toplusoy ile 2 yıl önce ABD'de nikah masasına oturan Ceyda Ateş, annelik heyecanı yaşıyor. Bir kız bebek bekleyen Ateş, hamilelik sürecinde sık paylaşım yapmamasına rağmen güzel haberi sevenlerine duyurmayı tercih etti.

"ZAMANIN NASIL GEÇTİĞİNİ ANLAMADIM"

Instagram hesabından doğuma saatler kala paylaşım yapan güzel oyuncu, karnı burnunda pozlarını paylaşıp altına, "9. ayı doldurduk. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Yarın doğum var. Çok heyecanlıyım ve beni neler bekliyor merak ediyorum. Sağlıkla gelsin. Sizler neler hissetiniz doğumda? Destekleriniz ve güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim" yazdı.

Paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorum geldi, takipçileri Ateş'e iyi dileklerini yolladı. Genç çift, kızlarına Talia adını verecek.