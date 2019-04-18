Ünlü Oyuncu Bradley Welsh, Kurşunlanarak Öldürüldü

T2 Trainspotting filminin yıldızı ve sinema oyuncusu Bradley Welsh İskoçya'nın Edinburgh kentinde silahla vurularak öldürüldü.

SUİKASTE KURBAN GİTMİŞ OLABİLİR

İskoçya polisinden yapılan açıklamada 42 yaşındaki Bradley Welsh'in dün gece yarısı silahlı saldırıya uğradığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Edinburgh'un West End bölgesindeki Chester Caddesi'nde dün akşam saat 8.00 sularında gerçekleşen olayla ilgili soruşturma başlatan polis ünlü oyuncunun suikasta kurban gitmiş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor. T2 Trainspotting'deki rolü ile adından sıkça söz ettiren Bradley Welsh'in ayrıca boks şampiyonluğu da bulunuyor. İngiliz uyruklu Bradley Welsh, oyunculuk haricinde televizyonda da şov programları yaptı.