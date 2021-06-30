Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi adliyeye sevk edildi
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Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi adliyeye sevk edildi

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda bir otelin restoranında çıkan kavganın ardından eski sevgilisiyle birlikte gözaltına alınan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu'nda bir otelin restoranında çıkan kavganın ardından eski sevgilisiyle birlikte gözaltına alınan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu adliyeye sevk edildi.

Gece saatlerinde Beyoğlu Karaköy'de meydana gelen olayda, bir otelin restoranında oturan Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile restoran çalışanları arasında kavga çıkmış, 7'si polis 12 kişi yaralanmıştı. Olay yerine gelen Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

Emniyette ifadeleri alınan oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yalçın ve Çalıkoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

(Yunus Emre Şeker - Batuhan Altınbaş/İHA)

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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