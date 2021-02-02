Ünlü oyuncu aldığı hediyeyle babasını ağlattı

Rol aldığı Emmerdale adlı yapımla adını duyuran 37 yaşındaki Fletcher, babasının 60'ıncı doğum gününde onun hayalini gerçekleştirdi.

Fletcher, babası Warren'a büyük bir sürpriz hazırladı. Ona uzun süredir hayalini kurduğu otomobili satın aldı. Fletcher, babasına hediyesini verdiği o anları da cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyadan paylaştı.

Kelvin Fletcher, Instagram paylaşımında babasına yönelik duygu dolu bir not da kaleme aldı. Fletcher " Derler ki bir fotoğraf binlerce kelime söyler. 60'ıncı doğum günün kutlu olsun baba. Benim kahramanım, arkadaşım ve benim babam. Sen benim tanıdığım en kibar, en nazik ruhsun" diye yazdı.

Kelvin Fletcher, babasına yönelik mesajını şu sözlerle şöyle sürdürdü: "Senin bu arabayı her zaman hayal ettiğini biliyoruz. Dün senin yüzünü görmek kalbimi gurur ve mutlulukla doldurdu. Sen bunu hak ettin ve seninle olduğumuz için çok şanslıyız."

Kelvin Fletcher'ın takipçileri, babası Warren'ın doğum gününü kutlarken bir yandan da Fletcher'a bu davranışından dolayı övgüler yağdırdı.

Kaynak: Hürriyet