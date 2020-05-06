Ünlü Oyun Serisi Tony Hawk'ın Yeni Oyunu için İpucu
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Ünlü Oyun Serisi Tony Hawk'ın Yeni Oyunu için İpucu

Ünlü Oyun Serisi Tony Hawk'ın Yeni Oyunu için İpucu
06.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:44

Bu yıl içerisinde yeni bir Tony Hawk's Pro Skater oyunu göreceğimiz neredeyse kesinleşti. Bir başka profesyonel olan kaykaycı Jason Dill, serinin yeni oyununu bu yıl göreceğimizi söyledi.

Bu yıl içerisinde yeni bir Tony Hawk's Pro Skater oyunu göreceğimiz neredeyse kesinleşti. Bir başka profesyonel olan kaykaycı Jason Dill, serinin yeni oyununu bu yıl göreceğimizi söyledi.

Ünlü kaykay oyunu serisi Tony Hawk's Pro Staker, 2015 yılında çıkmış olan Tony Hawk's Pro Skater 5 sonrasında ana seri anlamında derin bir sessizliğe gömülmüştü. Bunda pek bir beğeni toplayamamasının da etkisi var ama Activision serinin sayfasını kapatmış gibi görünmüyor.

Bir hatırlatma yapmam gerekirse, geçtiğimiz senenin Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen The Nine Club podcast yayınına katılan profesyonel kaykaycı Lizzie Armanto, serinin yeni bir oyun ile geri döneceğini ve kendisinin de o oyunda yer alacağını söylemişti. Bundan birkaç ay sonra ise Punk türü müzik yapan The Death Set, Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile sıradaki Tony Hawk's Pro Staker oyunu için beş yeni şarkının lisanslandığını duyurmuştu.

Tony Hawk's Pro Skater Serisi Geri Dönüyor

Dün ise yeni Tony Hawk's Pro Skater ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Son gerçekleştirilen The Nine Club podcast yayına başka bir profesyonel kaykaycı olan Jason Dill katıldı. Yayın sırasında Dill, "2020 yılında yeni bir Tony Hawk profesyonel kaykay oyununun geleceğini biliyor muydunuz?" şeklinde bir yorumda bulundu. Hatta oyunda tasarımını bizzat kendisinin yaptığı bir de kaykay bulunuyormuş.

Professional skateboarder Jason Dill says there is a new Tony Hawk Pro Skater coming this yearhttps://t.co/5INAAUIROD pic.twitter.com/Byzifrs0gJ

— Nibel (@Nibellion) May 5, 2020

Şimdilik Activision cephesinden herhangi bir teyit veya yalanlama gelmiş değil ama üç dolaylı yoldan gelen açıklama karşısında beklenen duyurun fazla gecikmeyeceğini tahmin ediyorum. Yine de bekleyip, yaşanacak gelişmeleri görmek gerekecek.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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