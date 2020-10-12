Ünlü müzisyen Yamamoto, Hüyük Belediyesi'ni ziyaret etti
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Ünlü müzisyen Yamamoto, Hüyük Belediyesi'ni ziyaret etti

12.10.2020 15:41 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:44
Ünlü müzisyen Yamamoto, Hüyük Belediyesi'ni ziyaret etti

KONYA (AA) "Harry Potter", "One Day" ve "Bel Ami" gibi dünya çapında ses getiren filmlerde besteci ve aranjör olarak görev yapan dünyaca tanınmış İngiliz kompozitör Youki Yamamoto, geldiği Konya'nın Hüyük ilçesinde Hüyük Belediyesini de ziyaret etti.

KONYA (AA) "Harry Potter", "One Day" ve "Bel Ami" gibi dünya çapında ses getiren filmlerde besteci ve aranjör olarak görev yapan dünyaca tanınmış İngiliz kompozitör Youki Yamamoto, geldiği Konya'nın Hüyük ilçesinde Hüyük Belediyesini de ziyaret etti.

Sanatçı köyü Sonsuz Sonsuz Şükran Köyü'nü ziyareti sonrasında Yomamoto, Film Yönetmenleri Derneği Başkanı film yönetmeni Reis Çelik ve Konyalı yönetmen Atalay Taşdiken ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i de ziyaret etti.

İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol'un da hazır bulunduğu ziyarette, Belediye Başkanı Çiğdem ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, makamında kabul ettiği misafirlerine çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette, sinema ve film dünyası da konuşulurken, film yapımcısı Youki Yamamoto pandemi döneminde Londra ve diğer ülkelerde yaşanan mesleki süreci anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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