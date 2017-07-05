Ünlü Model Emily Ratajkowski'ye Göğüsleri Büyük Olduğu İçin Rol Vermediler

Moda dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve son dönemde önemli projelerde yer alarak oyunculuktaki iddiasını da gözler önüne seren Emily Ratajkowski, bazı rolleri fazla seksi olduğu için kaçırdığını söyledi.

"GÖĞÜSLERİMİN BÜYÜKLÜĞÜ YÜZÜNDEN..."

Emily Ratajkowski, Harper's Bazaar Dergisi'ne verdiği röportajda, "Göğüslerimin büyüklüğü yüzünden birçok rol kaçırdım" itirafında bulundu.

PAYLAŞIMLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

26 yaşındaki model ve aktris, sosyal medyada yayımladığı cesur fotoğraflarla adından sıkça söz ettiriyor.

İşte ünlü modelin paylaşımlarından bazıları;





