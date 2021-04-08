Ünlü mankenler Setr-i Nur 2021 gelinlik defilesinde podyuma çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünlü mankenler Setr-i Nur 2021 gelinlik defilesinde podyuma çıktı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED FIRAT AKSOY - Haberler | Kültür Sanat

Ünlü mankenler Setr-i Nur 2021 gelinlik defilesinde podyuma çıktı Setr-i Nur 2021 gelinlik defilesi Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti.

Ünlü mankenler Setr-i Nur 2021 gelinlik defilesinde podyuma çıktı

İSTANBUL - Setr-i Nur 2021 gelinlik defilesi Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. Defilede Özlem Yıldız, Wilma Elles, Ece Gürsel, Özge Ulusoy, Şenay Akay gibi isimler Setr-i Nur 2021 gelinlik modelleri ile podyuma çıktı.

Setr-i Nur 2021 gelinlik defilesi Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. Düzenlenen defilede Özlem Yıldız, Wilma Elles, Ece Gürsel, Özge Ulusoy, Şenay Akay gibi ünlü isimler Setr-i Nur 2021 gelinlik modelleri ile podyuma çıktı. Organizasyonda 51 modacı toplamda 210 model gelinliğiyle hazır bulundu. Ünlü modacı Suna Özdemir'in modelleri ise ilgiyle takip edildi.

Setr-i Nur Yönetim Kurulu Başkanı Suna Özdemir, bu yıl ünlü mankenlerle çalıştıklarını belirterek, "Güzel bir defile gerçekleşti. Buradaki amacımız modacı olarak umut vermektir. Bu pandemi döneminde genç kızlarımızı rahatlatmak adına böyle bir organizasyon yapıldı. Bu yıl evlilik düşünen genç kızlar için güzel bir defile olmasını diliyorum. Pandemi gelinlik sektörünü de etkiledi. Eskisi gibi kalabalık düğünlerimiz olmuyor. Herkes tercihini sadelikten yana kullanıyor. Bu dönemde daha sade gelinlikler tasarladık" ifadelerini kullandı.

Defileden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Wilma Elles ise, "Setr-i Nur çok önemli bir moda tasarım firması. Tasarımlar birbirinden güzel. Katılım sağladığımdan dolayı çok mutluyum" dedi.

Ünlü mankenler Setr-i Nur 2021 gelinlik defilesinde podyuma çıktı
Ünlü mankenler Setr-i Nur 2021 gelinlik defilesinde podyuma çıktı
Ünlü mankenler Setr-i Nur 2021 gelinlik defilesinde podyuma çıktı
Ünlü mankenler Setr-i Nur 2021 gelinlik defilesinde podyuma çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED FIRAT AKSOY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Burak Deniz Demet Özdemir
Spor Diego Ersun Yanal Fatih Terim Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ünlü mankenler Setr-i Nur 2021 gelinlik defilesinde podyuma çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 10:11:29. #1.16#
title