Atakan Özyurt'un akımına uyan ünlü isimler "Kira bende" kampanyasına destek oldu Ünlü isimlerin koronavirüs salgını nedeniyle kiracılardan kira almamasından sonra harekete geçen fenomen Atakan Özyurt, sosyal medya hesabından bir meydan okuma başlatarak ihtiyacı olan ailelerin kiralarını üstlenme akımını başlattı. Akıma İdo Tatlıses, Arda Turan ve Zeynep Bastık gibi isimler de dahil oldu.

Başarılı oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak koronavirüs salgını nedeniyle evinde olan 2 kiracısından Nisan ayı kirasını almayacağını söyledi. Bunun üzerine hareket geçen Tolgahan Sayışman da kiracılardan kira almama kararı aldı. Mola ve Sayışman'ın bu hamlesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan fenomen Atakan Özyurt, bu yardımı bir meydan okumaya çevirdi ve birçok kişinin kira masrafını karşılamak için harekete geçti.

AİLELERİN KİRALARINI ÖDEYECEKLER

Koronavirüs günlerinde sosyal medyada başlatılan "challenge" (meydan okuma) akımına dahil olan oyuncu Atakan Özyurt, anlamlı bir kampanya başlattı. Özyurt, "Kira benden" diyerek maddi zorluk çeken bir ailenin bir aylık kirasını ödeyeceğini söyledi. Özyurt'un "meydan okuduğu" İdo Tatlıses, "Ben 10 ailenin aylık kirasını üstlenmek istiyorum" dedi ve Edis'i de kampanyaya destek vermeye davet etti. Ünlü şarkıcı ise "5 ailenin kirasını karşılamaya hazırım" açıklamasını yaptı. Kampanyaya Emre Çolak, Arda Turan, Burak Yılmaz, Aybüke Albere ve Zeynep Bastık da destek verdi.

Kaynak: Diğer