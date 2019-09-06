Ünlü isimler, şarkısında toplumsal sorunları ele alan Şanışer'e destek oldu

06.09.2019 13:31

Asıl adı Sarp Palaur olan Şanışer, 18 rapçiyle bir araya gelerek yaptığı "Susamam" adlı şarkı 24 saat dolmadan, YouTube'da 1 milyon izlemeye ulaştı. Şarkısını sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendiren Şanışer, toplumsal sorunları ele aldı. Şanışer'in yeni şarkısı sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu ve binlerce kullanıcı ve ünlü isimler şarkıya övgü yağdırdı.

TOPLUMDAKİ ÇOĞU KONUYU ELE ALDILAR

14 dakika 54 saniye süren şarkıda müzisyenler sırasıyla, Doğa, Kuraklık, Hukuk, Adalet, Türkiye, İstanbul, Eğitim, Sorgulamak, Kadın Hakları, Hayvan Hakları, Gurbet, İntihar, Faşizm, Sokak, Trafik başlıklarıyla ayrılan bölümlerde eleştirilerini seslendiriyorlar.

ÜNLÜ İSİMLER ŞARKIYA EŞLİK ETTİ

Şanışer'e şarkısında Fuat, Ados, Hayki, Server Uraz, Beta, Tahribad-ı İsyan, Sokrat St, Ozbi, Deniz Tekin, Sehabe, Yeis Sensura, Aspova, Defkhan, Aga B, Mirac, Mert Şenel ve Kamufle adlı sanatçılar eşlik etti.

Şanışer

TWITTER'DAN BİNLERCE DESTEK GELDİ

Şanışer'in toplum meselelerini işlediği şarkısına ünlü isimlerden de destek gecikmedi. gonca Vuslateri, Celil Nalçakan, Hayko Cepkin gibi isimler Twitter hesaplarından şarkıya destek oldu. Şişli Belediyesi de 'Susamam' isimli şarkının sözlerini paylaştı.

ÖZEL BASILAN TİŞÖRTLERİN GELİRİ KÖY OKULLARINA BAĞIŞLANACAK

Sarp Palaur, daha önce yaptığı açıklamada yeni şarkıyı bir sosyal sorumluluk projesi olarak adlandırmış, 'Susamam' etiketiyle basılan tişörtlerinden satışından elde edilen gelirin köy okullarına bağışlanacağını açıklamıştı.