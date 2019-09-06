Ünlü isimler, şarkısında toplumsal sorunları ele alan Şanışer'e destek oldu

Ünlü isimler, şarkısında toplumsal sorunları ele alan Şanışer'e destek oldu

Rap müziğinin ünlü ismi Şanışer, 18 rapçiyle bir araya gelerek toplumsal sorunları ele alan 'Susamam' adlı şarkıyı yaptı. Sabaha karşı müzik piyasasına çıkan şarkı, trend listesinde birinci olduktan sonra ünlü isimlerden destek mesajları yağdı.

06.09.2019 13:31

Asıl adı Sarp Palaur olan Şanışer, 18 rapçiyle bir araya gelerek yaptığı "Susamam" adlı şarkı 24 saat dolmadan, YouTube'da 1 milyon izlemeye ulaştı. Şarkısını sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendiren Şanışer, toplumsal sorunları ele aldı. Şanışer'in yeni şarkısı sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu ve binlerce kullanıcı ve ünlü isimler şarkıya övgü yağdırdı.

TOPLUMDAKİ ÇOĞU KONUYU ELE ALDILAR

14 dakika 54 saniye süren şarkıda müzisyenler sırasıyla, Doğa, Kuraklık, Hukuk, Adalet, Türkiye, İstanbul, Eğitim, Sorgulamak, Kadın Hakları, Hayvan Hakları, Gurbet, İntihar, Faşizm, Sokak, Trafik başlıklarıyla ayrılan bölümlerde eleştirilerini seslendiriyorlar.

ÜNLÜ İSİMLER ŞARKIYA EŞLİK ETTİ

Şanışer'e şarkısında Fuat, Ados, Hayki, Server Uraz, Beta, Tahribad-ı İsyan, Sokrat St, Ozbi, Deniz Tekin, Sehabe, Yeis Sensura, Aspova, Defkhan, Aga B, Mirac, Mert Şenel ve Kamufle adlı sanatçılar eşlik etti.

Şanışer

TWITTER'DAN BİNLERCE DESTEK GELDİ

Şanışer'in toplum meselelerini işlediği şarkısına ünlü isimlerden de destek gecikmedi. gonca Vuslateri, Celil Nalçakan, Hayko Cepkin gibi isimler Twitter hesaplarından şarkıya destek oldu. Şişli Belediyesi de 'Susamam' isimli şarkının sözlerini paylaştı.

ÖZEL BASILAN TİŞÖRTLERİN GELİRİ KÖY OKULLARINA BAĞIŞLANACAK

Sarp Palaur, daha önce yaptığı açıklamada yeni şarkıyı bir sosyal sorumluluk projesi olarak adlandırmış, 'Susamam' etiketiyle basılan tişörtlerinden satışından elde edilen gelirin köy okullarına bağışlanacağını açıklamıştı.

Ünlü isimler, şarkısında toplumsal sorunları ele alan Şanışer'e destek oldu
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YORUMLAR (38)

  • ......:
    Şarkıyı söyleyenler de , destekleyenler de Türkiye''nin tabiatını bozan bir numaralı insanıdır. Bence bir zahmet SUSUN ! SUSUN Kİ BU ÜLKE BİR YUDUM HUZUR BULSUN. . . . .
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  • CARSI:
    BIZI SUSTURMAYA CALISACAKLAR . GERCEGI GOSTERMEMEYE CALISACAKLAR . YANLI MEDYA ILE YANLI BASIN ILE GERCEKLERI GOSTERMICEKLER . AMA BIZ INADINA GORUCEZ . INADINA KONUSUCAZ . SALTANAT DEVRI SONA ERENE KADAR . VE BILSINLERKI SUSMAYACAĞIZ .
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  • İYİ Kİ VARSIN EREN BÜLBÜL:
    terör pkk fetö hiç biri yok bunların arasında diyarbakırdakı annelerden bahseden de yok. İki yüzlüsünüz karaktersizsiniz
    Cevap Yaz 5 11 Yayından Kaldır
  • ADINIZI YAZIN:
    Aynen hepsi ama hepsi pkk yi tutuyor chp de çanak tutuyor .Ormanlarinda pkk yakmiş kendileri resmen söylüyor chp ve bunlar hala yalan hükümetin uydurmasi diyorlar. Vah anam Vah bunlara türkiye birakilmaz. Asıl Türkiyenin sonunu bunlar getirecek
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  • YAVUZ SELİM:
    #susamam sloganıyla ortalığı karıştırıp iç savaş mı çıkartacaksınız. Sizden öncekiler boyunlarının ölçüsünü aldı. sizde gelin. 2200 yıllık Kadim Devleti bunla yıkamayacağınızı Belki o zaman anlarsınız.
    Cevap Yaz 17 28 Yayından Kaldır
  • ÇOMAR SAVAR:
    ZZZZ: en son ağaç bahanesiyle ülke ekonomsine 134 milyar lira zarar verilmişti. sonra bi andaval çıkıp mesele ağaç değil sen hala anlamadın mı demişti. hatta bu andaval sonra kaçıp ingiltereye yerleşti. bu aptalca oluşum yüzünden yüzlerce esnaf kepenk açamamıştı. yüzbinlerce insan yaktı yıktı. sonra ne mi oldu? hepsi 3 maymunu oynadı. sanki orda ki yüz binlerin içinde değilmiş gibi biz ağaç için gitmiştik ama öyle olmadığını görünce gitmedik bir daha dediler. . tabii ki yalandı.
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  • ZZZZ:
    kadına şiddet, kuraklık , tecavüz. hayvan hakları , çevre kirliliği, adalet , hak , hukuk , hangisi seni rahatsız etti yobaz ??
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  • İPEK:
    Kadroya bak alevi ermeni ahlaksız küfürbaz ağzı bozuk kadın :))))) bu vatanın hiç bir parçasına ait değilsinizki ne hakkınız varda ordan zırlıyorsunuz alayınız vatanın altını oyan dışarıya para için hizmet eden adamlarsınız tabiki siz düzgün ahlaklı müslüman halkın karşısında olacaksınız
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