Ünlü isimler kamera karşısına geçti
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Ünlü isimler kamera karşısına geçti

08.03.2021 17:00 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:05
Ünlü isimler kamera karşısına geçti

Pera Palace'ın büyülü atmosferinde çekilen filmde Dice Kayek'in, postromantik yaklaşımı yüzyılın özgün referanslarıyla harmanladığı Sonbahar – Kış 2021 koleksiyonu Agatha Christie romanından esinlenen karakterlerle tasvir edildi.

Pera Palace'ın büyülü atmosferinde çekilen filmde Dice Kayek'in, postromantik yaklaşımı yüzyılın özgün referanslarıyla harmanladığı Sonbahar – Kış 2021 koleksiyonu Agatha Christie romanından esinlenen karakterlerle tasvir edildi.

Film, Dice Kayek evreniyle derin bağları olan karaktere sahip kadın ve erkeklerden oluşan ve coğunluğu Türk bir oyuncu kadrosu etrafında işliyor. Çandan Erçetin, Burak Hakkı, Rafael Cemo Çetin, Yaz Yüceil gibi isimlere Ahu Yağtu, Hatice Aslan ve Selma Ergeç'ten oluşan güçlü bir kadın oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

Kaynak: Hürriyet

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