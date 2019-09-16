Ünlü isimler, dördüncü kez kansere yakalanan Neslican Tay için tek yürek oldu

16.09.2019 07:30

Neslican Tay, bacağındaki tümör nedeniyle 2018 yılında bacağını kaybetmiş, 3 kez kanseri yenmiş ve 4. kez kansere yakalanmıştı. Kanserle olan mücadelesini her daim güler yüzle karşılayarak herkese örnek olan Neslican Tay, yoğun bakıma kaldırıldı. Umut dolu paylaşımlarıyla fenomen olan Tay için Twitter'da da yardım kampanyası başlatıldı.

DÖRDÜNCÜ KEZ KANSERE YAKALANDI

7 Eylül'de yaptığı paylaşımda 4'üncü kez kansere yakalandığını duyuran Neslican Tay, "Çok teşekkür ederim. 3 kere yendim 4'te yolda ben de kendime ve iyileşeceğime çok inanıyorum. İyi ki varsınız videoyu buradan benim yerime paylaşıp güzel dileklerini esirgemeyen herkes!" demişti.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Neslican Tay için sosyal medyada da yardım kampanyası başlatıldı. Tay için hastaneden yapılan açıklamada"Neslican Tay için değerli hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek" denildi.

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALMADI

Kanserle olan mücadelesiyle binlerce kişiye örnek olan Neslican Tay için binlerce insan tek yürek oldu. Fenomenler ve ünlü isimler başta olmak üzere birçok kişi Neslican Tay için destek mesajları atarak yardım çağrısında bulundu. Başta Haluk Levent ve Gonca Vuslateri başta olmak üzere pek çok isimden destek mesajı geldi.

İşte Neslican Tay için atılan bazı tweetler:

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Bursa doğumlu, 20 yaşındaki Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okumak isteyen Neslican, puanı iyi olmasına rağmen hedefindeki okulu kazanabilmek için tekrar üniversiteye hazırlandı.

Araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican, üniversite sınavına girdi ve şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyor.