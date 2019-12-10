Ünlü iş kadını Çiğdem Akman'ın hamile olduğu ortaya çıktı
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Ünlü iş kadını Çiğdem Akman'ın hamile olduğu ortaya çıktı

Türkiye'nin öncü güzellik merkezlerinden Medica World Estetik, 6. şubesini önceki gün Ankara'da yoğun bir katılım ile açtı. Ünlü iş kadını Çiğdem Akman'in İstanbul, Bursa, İzmir ve Hollanda'dan açtığı şubelerine Ankara'yı da ekledi

10.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:37
Ünlü iş kadını Çiğdem Akman'ın hamile olduğu ortaya çıktı

Açılış kurdelesini aile büyüğü Ertuş, AKP Milletvekili Mahmut Uğur Çetin ile birlikte kesen& ; Akman'ın heyecanı gözlerinden okunuyordu.& ;

Açılışta bir konuşma yapan Çiğdem Akman, "Öncelikle aileme çok çok teşekkür ederim, her zaman bana güvendiler ve arkamda durdular. Her zaman onlar sayesinde başardım. Şimdi daha büyük hedeflerimiz var. Gelen herkese teşekkür ederim." dedi.

Sözlerini sürdüren iş kadını Çiğdem Akman, "Şimdi size bir sürprizim var. Eşimde ilk kez burada duyacak. Hamileyim ve ikinci bebeğimiz doğacak" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Kaynak: Snob Magazin

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