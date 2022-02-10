Ünlü İş Adamı Hastanelik Oldu

İSTANBUL (Snob Magazin) - Snob Magazin'den Deniz Varol'un özel haberine göre, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu Siyami Ersek Kalp Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Gençal anjiyo oldu.

Kalbine giden ana damarlara 2 adet stend takıldı. Bulunduğu ortamda covid pozitive olduğu da tespit edilen Gençal'ın tedavisi hastanede devam ediyor.

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