Ünlü İş Adamı Hastanelik Oldu
Snob Magazin - Magazin
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Bir giyim mağazasının eski kurucu ortaklarından olan iş adamı Abdullah Gençal hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar…
İSTANBUL (Snob Magazin) - Snob Magazin'den Deniz Varol'un özel haberine göre, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu Siyami Ersek Kalp Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Gençal anjiyo oldu.
Kalbine giden ana damarlara 2 adet stend takıldı. Bulunduğu ortamda covid pozitive olduğu da tespit edilen Gençal'ın tedavisi hastanede devam ediyor.
Snob Magazin - Magazin