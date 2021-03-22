Ünlü G2 Oyuncusu Mixwell'den cNed'e övgü: "Türk Jett kabusu"
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Ünlü G2 Oyuncusu Mixwell'den cNed'e övgü: "Türk Jett kabusu"

22.03.2021 02:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 02:26
Ünlü G2 Oyuncusu Mixwell'den cNed'e övgü:

cNedf0r'un performansı övgü toplamaya devam ediyor.

Eski CS: GO profesyoneli olan Oscar "mixwell" Cañellas Colocho 16 Haziran 2020 tarihinde CS'den emekli olmuş ve VALORANT'a geçmişti.

VALORANT'a geçişinden beri G2 Esports ile birincilikten birinciliğe atlayan ünlü Jett oyuncusu Mixwell, bugün cNed'in Acend takımı ile VCT 1. Aşama Masters Avrupa şampiyonu olmasının ardından Twitter'dan temsilcimizi övdü.

"Türk Jett Kabusu" yorumunu yapan Mixwell, cNed'in performansını rakiplerin üzerine çöken bir kabus gibi gördüğünü ima etti.

Temsilcimiz cNed'in takımı VALORANT Champions Tour 2021: Europe Stage 1 Masters turnuvasını birincilikle bitirerek 60.000$ ödülün sahibi oldu.

Temsilcimiz cNed'i tekrardan tebrik ediyoruz. Umarız kendisini geliştirmeye ve başarılarına başarı katmaya devam eder. GG WP!

Kaynak: Playerbros

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