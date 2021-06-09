Lütfi Alp Kılınç'tan Hande Erçel'e: Sayemde bişektomi (yanak estetiği) yaptırdın
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Lütfi Alp Kılınç'tan Hande Erçel'e: Sayemde bişektomi (yanak estetiği) yaptırdın

Lütfi Alp Kılınç'tan Hande Erçel'e: Sayemde bişektomi (yanak estetiği) yaptırdın
Hürriyet - Haberler | Magazin

Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafına "Bazlama surat" yorumu yapan fenomen Lütfü Alp Kılınç hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafına "Bazlama surat" yorumu yapan fenomen Lütfü Alp Kılınç hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, Kılınç'ın fiziksel özellikleriyle dalga geçtiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etmişti. Suç duyurusunun ardından Kılınç hakkında 'hakaret' suçundan açılan dava önceki günlerde karara bağlandı.

15 BİN TL'LİK DAVA!

Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, 'hakaret' suçundan sosyal medya fenomenine 109 gün adli para cezası vermişti. Ceza günlüğü 20 TL'den 2 bin 180 TL'ye çevrilmişti.

BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Bu kararın ardından Hande Erçel, Kılınç'a 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, Alp Kılınç'ın Hande Erçel'e bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

SAYEMDE YANAK ESTETİĞİ YAPTIRDIN

Erçel'in açtığı davayı kaybeden Kılınç, Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ile ünlü oyuncuyu bir kez daha kızdıracak. 

"BAŞIMIN GÖZÜMÜN SADAKASI OLSUN" Dava haberinin bir fotoğrafını yayınlayan fenomen, oyuncuyu hedef alarak "Sayemde bişektomi (yanak estetiği) yaptırdın bugünkü eserini bana borçlusun 1000 TL'de başımın gözümün sadakası olsun" ifadelerini kullandı.

Lütfi Alp Kılınç'tan Hande Erçel'e: Sayemde bişektomi (yanak estetiği) yaptırdın
Lütfi Alp Kılınç'tan Hande Erçel'e: Sayemde bişektomi (yanak estetiği) yaptırdın
Lütfi Alp Kılınç'tan Hande Erçel'e: Sayemde bişektomi (yanak estetiği) yaptırdın
Lütfi Alp Kılınç'tan Hande Erçel'e: Sayemde bişektomi (yanak estetiği) yaptırdın

Kaynak: Hürriyet

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Lütfi Alp Kılınç'tan Hande Erçel'e: Sayemde bişektomi (yanak estetiği) yaptırdın - Haberler Magazin
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