28 yıldır birliktelerdi! Müzik dünyasını sarsan ayrılık
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28 yıldır birliktelerdi! Müzik dünyasını sarsan ayrılık

22.02.2021 19:30 | Son Güncelleme: 22.02.2021 20:22
28 yıldır birliktelerdi! Müzik dünyasını sarsan ayrılık

Dünyaca ünlü Fransız elektronik müzik ikilisi Daft Punk, 28 yıllık müzik serüvenin ardından ayrıldıklarını açıkladı.

Dünyaca ünlü Fransız elektronik müzik ikilisi Daft Punk, 28 yıllık müzik serüvenin ardından ayrıldıklarını açıkladı. Guy-Manuel de Homem-Christo ve Thomas Bangalter ikilisi ayrılma nedenlerine ilişkin henüz bilgi paylaşmadı. 1993 yılında müzik hayatına başlayan Daft Punk, 1997'de çıkardıkları ilk albümleri Homework ile geniş çaplı hayran kitlesi edinmişti. Grubun son çıkan albümü Random Access Memories albümü, son on yılda en çok satan dans müziği albümü olmuştu.

28 yıldır birliktelerdi! Müzik dünyasını sarsan ayrılık

Kaynak: Hürriyet

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