Ünlü doktordan ezber bozan tavsiye: Tatlıyı gece 10'dan sonra yiyin
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Ünlü doktordan ezber bozan tavsiye: Tatlıyı gece 10'dan sonra yiyin

12.03.2021 15:12 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:38

Yaz mevsimi yaklaşırken hızlı sonuç veren diyet arayışları başlar. Kilo vermeyle ilgili merak edilenleri, "Beden Aklıyla Zayıfla" ve "Göbeğimi Nasıl Eritirim" adlı kitapların yazarı Dr. Fevzi Özgönül'e sorduk.

Klasik diyet anlayışından oldukça farklı görüşlere sahip olan Özgönül, "Tatlıyı gece 22.00'den sonra yiyin, en son çorba için" gibi tavsiyelerde bulunuyor.

Haberler.com Youtube kanalına konuk olan Özgönül, şu soruları yanıtladı:

  • Beden Aklı üzerine bir kitabınız var. "Beden Aklı" nedir? Bu uygulamanın zayıflamadaki etkisi nedir? Beden Aklı kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?
  • Sizin diyetinizi diğer klasik diyetlerden ayıran nedir?
  • Karboksipunktur nedir? Ne işe yarar?
  • Alışılmışın dışında çorbayı en son için, tatlıyı gece 22.00'den sonra yiyin gibi önerilerde bulunuyorsunuz, neden?
  • Genelde her pazartesi diyete başlanır ve kısa süre sonra diyet bozulur. Zayıflamak isteyen izleyicilerimize diyetin devamlılığı konusunda neler söylemek istersiniz?
  • Diyet yapmak genelde aç kalmak olarak algılanıyor. Siz hastalarınıza sanılanın aksine doyana kadar yemeyi öneriyorsunuz. Bunu biraz açabilir misiniz?

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Ünlü doktordan ezber bozan tavsiye: Tatlıyı gece 10'dan sonra yiyin
Haber Yorumları (5)
SAAANE: saaane
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BAŞKA MURAT: intermittent fasting yapın işe yarıyor. Günde iki öğün yemek yiyin yada tek öğün. Spor yapın, su için. Abur cubur yemeyin. Vücudu aç bırakın. Kilo başına 1 gr protein (sporcular yada spor yapıp da yapılanmak isteyenler için 2 gr) gene kilo başına 1 gr da karbonhidrat alın. salata yiyin ama zeytinyağlı elma sirkeli. Kilo başına 1 gr yağ alın (Zeytin yağı ve tereyağ) en az 16 saat aç kalın. 1 ay uygulayın sonra gelir buradan teşekkür edersiniz. Birde Bro split değil Full body yapın.
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KUD: İçecek olarak da saf şekerli şurup için, içiniz bayılsın.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 16:56:11. #1.16#
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