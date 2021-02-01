Ünlü çiftin otomobili ilgi odağı oldu: Bir bakan bir daha baktı

FOTOĞRAFÇILAR ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Ünlü çiftin Santa Monica'daki romantik gezisini yine peşlerindeki paparazzi ordusu adım adım takip etti. Ama bu kez Bieber çifti kadar hatta onlardan daha fazla dikkat çeken bir ayrıntı vardı: Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber'ın otomobili.

GRİ RENKLİ OTOMOBİL

Ünlü çift, o gece gezinti için, Bieber'ın yeni satın aldığı elektrikli Rolls Royce'u tercih etti. Gri renkli otomobilin görüntüsü çevredeki herkesin dikkatini çekti.

LÜKS OTOMOBİL KOLEKSİYONU VAR

Justin Bieber, eşi Hailey Baldwin arabaya binerken ona kapıyı açmaya çalıştı. Ama ilk anda kapıyı açmak için tutamağa ulaşmakta zorlandı. Bieber çiftinin yeni aracının 72 milyon dolar olduğu belirtildi. Bieber'ın lüks markalardan oluşan servet değerinde bir otomobil koleksiyonu bulunuyor. Bieber'ın toplam serveti ise geçen yıl itibariyle 285 milyon dolardı.

Kaynak: Hürriyet