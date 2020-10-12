Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi
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Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi

12.10.2020 22:39 | Son Güncelleme: 12.10.2020 23:02

Şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından Hadise ve Kaan Yıldırım çiftini paylaşıp, "Görevi Hadise'ye teslim ettim. Oğlan meşhur oldu" notunu düştü. Bu yorumla tepki çeken Ekinci, yeni polemiğe imza atacak gibi duruyor.

Olay pozlarla sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci; Hadise ve Kaan Yıldırım çiftine yaptığı göndermeyle tepki çekti. Mart ayından bu yana aşklarına dolu dizgin devam eden Hadise ile Kaan Yıldırım'ın fotoğrafını kolajlayıp sosyal medya hesabından paylaşan Tuğba Ekinci, altına düştüğü notla yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

"OĞLAN MEŞHUR OLDU"

Tuğba Ekinci, çift ile ilgili, "Görevi Hadise'ye teslim ettim. Oğlan meşhur oldu" yorumunda bulundu.

ÜNLÜ ÇİFTİN HAYRANLARINDAN TEPKİ GELDİ

Tuğba Ekinci'nin, Kaan Yıldırım'ın Hadise ile üne kavuştuğunu ima etmesi ise ünlü çiftin hayranlarını kızdırdı.

Ünlü çifti fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi
Ekinci'nin paylaşımı
Ünlü çifti fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi
Ünlü çifti fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi
Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi
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