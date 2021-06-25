Ünlü avukatın rezidansta sır ölümüne soruşturma
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Ünlü avukatın rezidansta sır ölümüne soruşturma

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatlığını yapan Hüseyin Ersan Alioğlu'nun, Kadıköy'de kaldığı rezidansın 5. katından atlayarak intihar ettiği öne sürüldü. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatlığını yapan 39 yaşındaki Hüseyin Ersan Alioğlu, Kadıköy'de kaldığı rezidansın 5. düşerek hayatını kaybetti. Alioğlu'nun intihar ettiği öne sürüldü.

PSİKOLOJİSİNİN BOZUK OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Alioğlu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınlarının emniyette verdiği ifadede, Alioğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle son günlerde psikolojisinin bozuk olduğunu söyledikleri öğrenildi. Alioğlu'nun cenazesi dün Bolu Gerede'de defnedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu arada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hüseyin Ersan Alioğlu'nun ölüme ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Ünlü avukatın rezidansta sır ölümüne soruşturma
Ünlü avukatın rezidansta sır ölümüne soruşturma
Ünlü avukatın rezidansta sır ölümüne soruşturma
Ünlü avukatın rezidansta sır ölümüne soruşturma
Ünlü avukatın rezidansta sır ölümüne soruşturma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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