Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile 19 - 25 Ekim tarihlerinde burcunuzu neler bekliyor?

Ünlü astrolog Aysun Koç'un haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak? İşte 19 - 25 Ekim tarihleri arasına etki edecek burç yorumları...

KOÇ: Fikir ayrılıkları nedeniyle evliler eşleriyle, ortaklar da birbirleriyle güç mücadelesine girebilirler. Bu dönem bazı bilmediğiniz şeylerin de açığa çıkacağını bilmenizde yarar var. Baş ve böbrek sağlığınıza daha özen göstermeniz gereken bir dönemdesiniz. İmajınızla ilgili olarak bir kadından destek alabilirsiniz.

BOĞA: Günlük işlerinizle ilgileneceksiniz. Hafta başındaki güzel gelişme ile yüzünüz gülecek. Sağlık sorunu olanlar iyileşebilirler. Fikir ayrılıkları ve çatışmaları nedeniyle ani duygusal bir kriz yaşayabilirsiniz. Dengeyi kurabilmek önemli. Sosyal çevrenizle ilgili bazı hayal kırıklıkları canınızı sıkabilir.

İKİZLER: Hafta başı rutin işler, haftanın ikinci yarısında ise;aşk veya çocuk konularına yoğunlaşacaksınız. Yurt dışı, eğitim, hukuk konularında veya uzak akrabalarla ilgili bazı güzel gelişmelerle motive olabilirsiniz. Bu dönem bencil olmadan biraz da ben derseniz kazanacağınızı unutmayın.

YENGEÇ: Ailenize, evinize yoğunlaşacaksınız. Hafta başındaki güzel gelişme ile yüzünüz gülecek. Bekarlar sevgilileriyle duygusal anlamda zorlayıcı ve engel olamayacakları bazı sorunlar yaşayacaklar. Aldatma veya aldatılma olayları ortaya çıkabilir. Sorumlulukla hareket edenler ise; evlilik için ilk adımı atabilirler.

ASLAN: Kardeş veya yakın arkadaşlarınızla daha çok vakit geçirebilirsiniz. Kısa yolculuklara çıkabilirsiniz. Ticaret, medya, elektronik sektöründe işi olanlar hafta başında yeni anlaşmalara imza atarak gelirlerini artırabilirler. Aile içi iletişim sorunlarına dikkat etmeli, fikir ayrılıklarına saygıyla yaklaşmalısınız.

BAŞAK: Maddi kazançlarınıza odaklanacaksınız. Bekarlar bu hafta yeni bir aşka yelken açabilirler. Evliler çocuklarıyla olan sevgi bağlarını güçlendirebilirler. Yaratıcılık gerektiren işler yapanlar yeni bağlantılar kurabilirler. Borsa gibi spekülatif paralardan kazanç elde edebilirsiniz. Duygusal kararlar yanıltıcı olabilir.

TERAZİ: Kendinizle ilgileneceksiniz. Ailenizden gelen beklenmedik sürprizle haftaya başlayabilirsiniz. Akılcı davranarak amacınıza ulaşabilirsiniz. Bazı gizli kadın düşmanlıklarına maruz kalabilirsiniz. Ailede devam eden sorunları, sevginin gücüyle aşabileceğiniz bu dönemi iyi değerlendirin.

AKREP: Daha içe dönük olacak, maneviyat veya spritüal konularla ilgileneceksiniz.Zorlayıcı temponun üzerine, bir de iletişim sorunuyla baş edemezseniz işinizden olabilirsiniz. Hislerinize güvenerek doğru iletişimi kurabilirsiniz. Ticaretle uğraşanlar yeni anlaşmalar yaparak kazançlarını artırabilirler.

YAY: Hafta başı daha sosyal olabilirsiniz. Çarşambadan itibaren kariyeriniz ve hayattaki konumunuza odaklanacaksınız. Yapacağınız stratejik yeni anlaşmalarla gelirinizi artırarak rahatlayacaksınız. Normale göre daha ön planda olmak isteyeceksiniz. Eşinizle veya ortağınızla ilgili bazı gizli şeyler ortaya çıkabilir.

OĞLAK: Aklınızla duygunuzun birbirini kandırma mücadelesi oldukça yorucu olabilir. Aldatma veya aldatılma enerjilerinin yüksek olduğu bir hafta. Ancak öyle bir zaman dilimindeyiz ki, aldatanın hemen ortaya çıkacağı ve eline yüzüne bulaştıracağı bir dönem. Kısa vadedeki hedefinize ulaşmanız moral verecek.

KOVA: Kredi, miras, ödemelerle ilgilenmeniz gereken bir hafta. Devam eden rahatsızlığı olanlar bir operasyon geçirebilirler. Hafta başında ummadığınız bir şekilde gelecek ek parayla yüzünüz gülecek. İkili ilişkilerle ilgili konularda ise hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bir kadın desteğiyle amacınıza ulaşabilirsiniz.

BALIK: Hafta genelinde evlilik ve ortaklı işlerinize yoğunlaşacaksınız. Sosyal çevrenizden alacağınız destekle yeni bir anlaşma yapabilirsiniz. Bekar balıklar ise; arkadaş çevrelerinden tanışacakları biriyle ciddi bir ilişkiye adım atabilirler. Çok çalıştığınız bir konuda da isteğinizi elde edebilirsiniz.

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Not: Unutmayın ki; doğum haritası parmak izi gibidir. Burçlar sadece % 20 sonuç verir. Yükselen burcunuzu da okuyun lütfen.