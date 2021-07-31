Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun "eskort" isyanı! Sosyal medya için anlaştığı adam kabusu yaşattı
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Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun "eskort" isyanı! Sosyal medya için anlaştığı adam kabusu yaşattı

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun başı sosyal medya işlerini yapması için anlaştığı Erkan Şavkın ile derde girdi. Şavkın'ın söz verdiği işlerin hiçbirini yapmadığını söyleyen Koyuncu, asıl şoku ise kendisini ve arkadaşlarını eskort olarak sunan paylaşımları görünce yaşadı. Soluğu savcılıkta alan ünlü astrolog, 1 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ünlü astrolog, yazar ve yaşam koçu Arzum Koyuncu, sosyal medya işlerini yapması için Erkan Şavkın ile anlaştı. Koyuncu'nun iddiasına göre Şavkın, iş için 2 bin lira para almasına rağmen söz verdiği hiçbir işi yapmadı.

"ASİSTANIM ESKORTLUK YAPMAKTADIR, ARAYIN"

Hürriyet'in haberine göre bununla da yetinmeyen Şavkın, sosyal medyasını yapmak için anlaştığı Koyuncu'nun e-mail şifresini alarak onun telefon rehberini çaldı. Koyuncu'nun rehberinden, Fransa'da yaşayan arkadaşı Burcu P.'nin de telefon numarasını alan Şavkın, sosyal medya hesabından bu numarayı ünlü astrolog paylaşıyormuş gibi "Bu numara asistanım Burcu'nun numarasıdır. Eskortluk yapmaktadır. Arayın sizi..." ifadelerini yazdı.

ASTROLOĞU DA ESKORT GİBİ GÖSTERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre Şavkın daha sonra Arzum Koyuncu'nun adına farklı farklı sahte hesapları açtı. Ünlü astroloğu eskort gibi gösterdi. Koyuncu soluğu savcılıkta aldı, korunma talebinde de bulundu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Talebi haklı bulan Aile Mahkemesi, Şavkın'ın 1 ay süreyle Koyuncu'ya yaklaşmamasına karar verdi.

Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun 'eskort' isyanı! Sosyal medya için anlaştığı adam kabusu yaşattı
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