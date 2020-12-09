Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi
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Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi

09.12.2020 10:38 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:21

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, konuk olduğu programda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık sorunları nedeniyle genel başkanlığı bırakabileceğini belirterek "Aklındaki isim ise İzzet Ulvi Yönter'dir" dedi.

Halk TV ekranlarında yayınlanan 'Sözüm Var' programında Şirin Payzın'ın sorularını yanıtlayan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, siyaset gündemine bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı.

"KONGREDE DEĞİŞİM OLURSA SÜRPRİZ OLMAZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koltuğu devretmek istediğini öne süren Özkiraz, "Bu değişimin ilk kongrede gerçekleşmesi sürpriz olmaz. Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ortada" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN AKLINDAKİ İSİM KİM?

Açıklamasının devamında bu konunun Cumhurbaşkanlığı seviyesinde konuşulduğunu ifade eden Özkiraz, "Devlet Bey sağlığı yerindeyken, kongrede de bütün kontrol elindeyken ittifakı sürdürebilecek, MHP'yi yukarıya taşıyabilecek birisini acaba aday göstertip seçtirse mi diye bir tartışma var. Bahçeli'nin aklındaki isim ise İzzet Ulvi Yönter'dir" dedi.

Ünlü anketçiden bomba iddia! 'Bahçeli koltuğu devredebilir' deyip isim bile verdi

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