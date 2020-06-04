Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Erken seçim tartışmaları devam ederken sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza atan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, "Ekim ayında olabilir. Sahi 4 Ekim Pazara mı geliyor?" ifadelerini kullandı.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, kişisel Twitter hesabı üzerinden çarpıcı bir mesaj paylaştı. Daha önce erken seçimin Kasım ayında olabileceğini söyleyen Kulat, erken seçimin 4 Ekim Pazar günü yapılabileceğini işaret etti.

"PEK ÇOK KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ CUMA GECELERİ YAPILMIŞTIR"

Peşine bir paylaşım daha yapan ve kabine değişikliği iddialarınadeğinen Kulat, cuma akşamlarının siyasetin 'en sıcak ve sürprizlerle dolu' akşamları olduğunu ifade ederek "Pek çok kabine değişikliği Cuma geceleri yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

İşte Kulat'ın o paylaşımı;