Ünlü aktör Hugh Grant Antalya'da golfte
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ünlü aktör Hugh Grant Antalya'da golfte

23.03.2021 09:10 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:17
Ünlü aktör Hugh Grant Antalya'da golfte

Hugh Grant, konakladığı Regnum Carya Otel'de golf oynadı.

Hugh Grant, konakladığı Regnum Carya Otel'de golf oynadı. Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği 'Five Eyes' filminde rol alan Hugh Grant, film çekimlerinin tamamlanmasının ardından Serik'te tatil yapmaya karar verdi. Grant, film çekimleri için birlikte geldiği eşi Anna Elisabet Eberstein ve çocuklarıyla bu ay sonuna kadar tatillerini devam ettireceği öğrenildi. Hugh Grant'ın, film çekimleri sırasında Türkiye'ye hayran kaldığı belirtildi.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Merve Dizdar Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Ersun Yanal Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ünlü aktör Hugh Grant Antalya'da golfte - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 09:21:58. #1.14#
title