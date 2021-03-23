Ünlü aktör Hugh Grant Antalya'da golfte

Hugh Grant, konakladığı Regnum Carya Otel'de golf oynadı. Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği 'Five Eyes' filminde rol alan Hugh Grant, film çekimlerinin tamamlanmasının ardından Serik'te tatil yapmaya karar verdi. Grant, film çekimleri için birlikte geldiği eşi Anna Elisabet Eberstein ve çocuklarıyla bu ay sonuna kadar tatillerini devam ettireceği öğrenildi. Hugh Grant'ın, film çekimleri sırasında Türkiye'ye hayran kaldığı belirtildi.

Kaynak: Hürriyet