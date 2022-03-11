Unkapanı Köprüsü ne zaman trafiğe açılacak? Unkapanı Köprüsü ne zaman bitecek?
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İstanbul'da etkisini gösteren Sibirya kökenli Aybar kar fırtınası, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Unkapanı Köprüsü ne zaman trafiğe açılacak? Unkapanı Köprüsü ne zaman bitecek? sorularının yanıtı son dakika haberlerinin ardından merak edildi. Aralıklarla hızlı bir şekilde bastıran fırtına, tüm kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Kar yağışı ve şiddetli fırtınanın etkisinden Unkapanı Köprüsü de nasibini aldı.
Unkapanı Köprüsü ne zaman trafiğe açılacak, Unkapanı Köprüsü ne zaman bitecek sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.
Rüzgar ve karın etkisiyle Unkapanı Köprüsü'nde hasar meydana geldi. Bağlantı noktalarında açılma yaşanması sebebiyle, köprü ulaşıma kapatıldı. Fatih ile Beyoğlu arasında ulaşım sağlayan 477 metrelik köprünün bağlantı noktasında meydana gelen ayrılmanın nedeni, mühendislerin yapacağı incelemenin ardından belli olacak.
İstanbul'da dün öğlen saatlerinde bastırmaya başlayan kar yağışının pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Yetkililer sürekli uyarılarda bulunurken, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması isteniyor.
Kar yağışının yarın akşam saat 18.00'da etkisini daha da artırması ve pazar günü sabah 06.00'a kadar şiddetli yağışın sürmesi bekleniyor.