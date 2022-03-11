(Havadan görüntüyle) UNKAPANI KÖPRÜSÜ AÇILIP KAPATILARAK TAMİR EDİLMEYE ÇALIŞIYOR

Unkapanı Köprüsü'nü tekrar eski haline getirip yaya ve araç trafiğine açılması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar sırasında köprünün ayrıllan kısmının bulunduğu dev duba römorkörlerle çekilerek açıldı. Hemen ardından tekrar kapatılarak iki köprü dubasının kusursuz bir şekilde birleştirilmeye çalışıyor. Bölgedeki çalışmalar dronla görüntülendi.

- İstanbul