(Havadan görüntüyle) UNKAPANI KÖPRÜSÜ AÇILIP KAPATILARAK TAMİR EDİLMEYE ÇALIŞIYOR - Haberler

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(Havadan görüntüyle) UNKAPANI KÖPRÜSÜ AÇILIP KAPATILARAK TAMİR EDİLMEYE ÇALIŞIYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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UNKAPANI Köprüsü'nde trafiğin tamamen durmasına neden olan ayrılma tamir edilmeye çalışılıyor.

UNKAPANI Köprüsü'nde trafiğin  tamamen durmasına neden olan ayrılma tamir edilmeye çalışılıyor. Köprü römorkörlerle çekilerek açılıp kapatılarak tekrar yerine oturtulmaya çalışıyor. Bölgedeki hareketlilik havadan görüntülendi.

Unkapanı Köprüsü'nü tekrar eski haline getirip yaya ve araç trafiğine açılması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar sırasında köprünün ayrıllan kısmının bulunduğu dev duba römorkörlerle çekilerek açıldı. Hemen ardından tekrar kapatılarak iki köprü dubasının kusursuz bir şekilde birleştirilmeye çalışıyor. Bölgedeki çalışmalar dronla görüntülendi.

- İstanbul

(Havadan görüntüyle) UNKAPANI KÖPRÜSÜ AÇILIP KAPATILARAK TAMİR EDİLMEYE ÇALIŞIYOR

(Havadan görüntüyle) UNKAPANI KÖPRÜSÜ AÇILIP KAPATILARAK TAMİR EDİLMEYE ÇALIŞIYOR

(Havadan görüntüyle) UNKAPANI KÖPRÜSÜ AÇILIP KAPATILARAK TAMİR EDİLMEYE ÇALIŞIYOR

(Havadan görüntüyle) UNKAPANI KÖPRÜSÜ AÇILIP KAPATILARAK TAMİR EDİLMEYE ÇALIŞIYOR

(Havadan görüntüyle) UNKAPANI KÖPRÜSÜ AÇILIP KAPATILARAK TAMİR EDİLMEYE ÇALIŞIYOR

(Havadan görüntüyle) UNKAPANI KÖPRÜSÜ AÇILIP KAPATILARAK TAMİR EDİLMEYE ÇALIŞIYOR

(Havadan görüntüyle) UNKAPANI KÖPRÜSÜ AÇILIP KAPATILARAK TAMİR EDİLMEYE ÇALIŞIYOR

(Havadan görüntüyle) UNKAPANI KÖPRÜSÜ AÇILIP KAPATILARAK TAMİR EDİLMEYE ÇALIŞIYOR

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Unkapanı, Güncel, Haberler

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