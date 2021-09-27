Üniversitemizde Güvenlik Toplantısı Yapıldı

RİZE (Habermetre) - Yeni akademik yıla 4 Ekim 2021'de başlayacak olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde öğrencilere daha huzurlu ve güvenli bir yaşam ve eğitim ortamı oluşturmak amacıyla Üniversitemizde Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; Rize Valisi Kemal Çeber, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Vali Yardımcıları Kübra Baka Kılıç ile Gülhani Ozan Sarı, Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Yeşilgöl, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Genç ve Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız katıldı.

Başkanlık ettiği toplantıda bir konuşma yapan Vali Kemal Çeber; "İlimizin lokomotifi Üniversitemizde öğrencilerimizin huzur ortamında eğitim faaliyetlerine devam edebilmeleri amacıyla bu toplantıları düzenliyoruz. Daha önceki yıllarda Üniversitemizde öğrencilerin huzurunu bozacak herhangi bir olumsuz olay meydana gelmedi, temennimiz yeni dönemde de bir olumsuzluğun yaşanmamasıdır. " dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman; "Covid-19 salgını nedeniyle 1, 5 yıldır öğrencilerimiz uzaktan eğitim yoluyla derslerine devam ediyordu. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı Güz döneminden itibaren üniversitelerde örgün programlarda yüz yüze eğitime geçildi. Biz de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak, kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli bir çalışma yaparak öğrencilerimizin huzur ve güven içerisinde eğitim almaları için önlemlerimizi aldık. Ayrıca, pandemi şartlarına göre kampüslerimizi ve eğitim-öğretim binalarımızı düzenledik. Bu sene Üniversitemize yaklaşık olarak 3 bin yeni öğrenci yerleşti. Birinci ve ikinci ek yerleştirme ile bu sayının daha da yukarıya çıkacağını düşünüyoruz. " ifadelerini kullandı.

Rektörümüzün, Üniversitemizin genel durumu ve sorunlarla ilgili bilgiler aktardığı toplantıda Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Üniversitemiz yerleşkeleri, yurtlar ve çevresi için alınan güvenlik tedbirleri ile ilgili, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da merkez ve ilçelerdeki barınma ile ilgili durumları içeren sunumlar yapıldı.

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