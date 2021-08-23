Üniversitemiz Yönetiminden Çaykur Rizespor'a Ziyaret

Üniversitemiz yönetimi, kısa bir süre önce Çaykur Rizespor Kulübü başkanlığına getirilen Tahir Kıran ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Üniversitemiz yönetimi, kısa bir süre önce Çaykur Rizespor Kulübü başkanlığına getirilen Tahir Kıran ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ali Bilgin ve Prof. Dr. Adnan Yılmaz gerçekleştirdikleri ziyarette, Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kuruluna yeni görevinde başarılar dileyerek, ilimizin önemli değeri ve markası olan Çaykur Rizespor'un ligdeki mücadelesinde yanında olduklarını ve desteklediklerini ifade ettiler.

Başkan Kıran ve yönetim kurulu üyeleri ise nazik ziyaretlerinden ötürü Üniversitemiz yönetimine teşekkür ettiler.

Ziyaretin sonunda, günün anısına karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre