Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'a Ziyaretler
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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'a Ziyaretler

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'a Ziyaretler
Habermetre - Haberler | Toplum

Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İrfan Remzi Yılmaz, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Milli Emlak Müdürü Uğur Üstündağ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Proje ve Yapım Şube Müdürü Ahmet Dursun, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.

Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İrfan Remzi Yılmaz, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Milli Emlak Müdürü Uğur Üstündağ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Proje ve Yapım Şube Müdürü Ahmet Dursun, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'u makamında ziyaret etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Turgay Uzun, nazik ziyaretleri dolayısıyla konuklarına teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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