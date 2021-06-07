Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'a Ziyaretler

Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İrfan Remzi Yılmaz, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Milli Emlak Müdürü Uğur Üstündağ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Proje ve Yapım Şube Müdürü Ahmet Dursun, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.