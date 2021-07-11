ÜNİVERSİTELİ SAFKAN TAYLARIN PİST BAŞARISI
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ÜNİVERSİTELİ SAFKAN TAYLARIN PİST BAŞARISI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Veterinerlik Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından yetiştirilen ve açık arttırmayla satılan üniversiteli safkan yarış tayları, pistlerde peş peşe başarılar elde etmeye başladı.

İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Veterinerlik Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından yetiştirilen ve açık arttırmayla satılan üniversiteli safkan yarış tayları, pistlerde peş peşe başarılar elde etmeye başladı. Üniversitede yetiştirilerek satılan 3 yaşındaki üniversiteli Arap tayı Okçu Güzeli, henüz üçüncü yarışında birinciliği elde etti.

Avcılar'da 2002 yılından bu yana eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren Veterinerlik MYO'nun eski Müdürü Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz ve ekibi, akademinin sahadaki eksikliğini gidermek, meslek yüksekokulu öğrencilerinin sahadaki hakimiyetini arttırmak ve üniversiteye kazanç sağlamak amacıyla üniversitede yarış atı yetiştiriciliğine başladı. 2007 yılında üniversiteye hibe edilen 3 safkan Arap kısrağı ile üretime başlayan Prof. Dr. Gündüz ve ekibi, ürettikleri 5 üniversiteli safkan yarış tayını geçen yıl açık arttırmayla satışa çıkarttı. Cerrahpaşalı, Uç Hanım, Ezerdöver, Okçu Güzeli ve Doruka isimli safkan yarış tayları satılarak üniversiteye yaklaşık 500 bin TL kazanç sağlandı.

PİSTLERDE AÇIK ARA ÖNDE

Satılan taylardan Ezerdöver, Doruka ve Okçu Güzeli isimli 3 yaşındaki üniversiteli Arap tayları, sahipleri tarafından yarışlara hazırlanıyor. Erkan Doğan'ın 80 bin TL'ye satın aldığı taylardan Okçu Güzeli isimli safkan pistlerdeki yerini alırken, başarıdan başarıya koşmaya ve sahibinin yüzünü güldürmeye başladı. Henüz üç yarış koşan Okçu Güzeli isimli üniversiteli safkan ilk yarışında dördüncü, ikinci yarışında ikinci ve son olarak 2 Temmuz Cuma günü Bursa'da yapılan üçüncü yarışında ise açık arayla birinciliği elde etti. At sahibi Erkan Doğan birincilik sonrası sosyal medya hesabından atı yetiştiren Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz ve öğrencilerine teşekkür etti.

ÜNİVERSİTELİ SAFKAN TAYLARIN PİST BAŞARISI
ÜNİVERSİTELİ SAFKAN TAYLARIN PİST BAŞARISI
ÜNİVERSİTELİ SAFKAN TAYLARIN PİST BAŞARISI
ÜNİVERSİTELİ SAFKAN TAYLARIN PİST BAŞARISI
ÜNİVERSİTELİ SAFKAN TAYLARIN PİST BAŞARISI
ÜNİVERSİTELİ SAFKAN TAYLARIN PİST BAŞARISI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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