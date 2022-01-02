Üniversiteler kapanacak mı? Üniversiteler ikinci dönem uzaktan eğitime mi geçecek sorusu? son günlerin en çok araştırılan konusu oldu. Omicron varyantının etkisiyle koronavirüs vakaları 40 bini geçti. Artan vakalar yüz binler üniversite öğrencisini tedirgin etmeye başladı. Öğrenciler üniversite eğitim durumuyla ilgili haberleri yakından takip ediyor. Peki Üniversiteler kapanacak mı? Üniversiteler online eğitime ( Uzaktan eğitim) geçecek mi? Üniversiteler ikinci dönem uzaktan eğitime geçecek mi?

ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?

Üniversitelerde online eğitime geçilmesi gönünde henüz alınmış bir karar ve resmi bir açıklama yok, ancak bazı üniversiteler kendi içinde hibrit eğitim yada bir süreliğine online eğitim kararı aldığını duyurdu.

ÜNİVERSİTELER ONLİNE EĞİTİME GEÇECEK Mİ?

İTÜ'den online eğitim açıklaması:

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Aldığımız tedbirler kapsamında 2021-2022 Güz yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildi. Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek, sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir. Merkezi Derslik Binası'ndaki çalışma alanlarında seyreltmeye gidilecek ve bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarılar sıklaştırılacaktır. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları yüz yüze yapılacak" dedi.

Işık Üniversitesi'nden online eğitim açıklaması:

Işık Üniversitesi Twitter hesabından "Ülke genelinde artan COVID-19 vakaları sebebiyle ek tedbirler alma ihtiyacı doğdu. Üniversite senatosu 29 Aralık 2021 tarihinden itibaren 9 Ocak 2022 tarihine kadar uzaktan (online) eğitim kararı aldı. Uygulamalı derslerin fiziki ya da uzaktan (online) yapılmasıyla ilgili olarak Fakülte ve Müdürlükler ayrıca karar alacak, kararları zaman yitirmeksizin duyuracak" şeklinde açıklama yaptı.

Üniversitelerden bireysel olarak online eğitim kararı açıklamaları geliyor ancak bu karar YÖK tarafından alımış genel bir karar değil.

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