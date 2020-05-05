Son dakika: ÖSYM Başkanı, YKS ve askeri öğrenci sınavlarına girişlerde yapılan değişiklikleri paylaştı
05.05.2020 16:00 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:16
Son dakika: ÖSYM Başkanı Aygün, "YKS ve askeri öğrenci sınavında adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar yanında getirebilecek" dedi. Öte yandan okul bahçelerine görevliler haricinde kimse alınmayacak ve sosyal mesafe gözetilecek.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilecek YKS ve askeri öğrenci sınavlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
BAHÇELERE KİMSE ALINMAYACAK
ÖSYM Başkanı açıklamasında, "Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak. Sınav salonlarında oturma düzenleri, sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacak"ifadelerine yer verdi.
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Kaynak: İHA