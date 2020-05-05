Son dakika: ÖSYM Başkanı, YKS ve askeri öğrenci sınavlarına girişlerde yapılan değişiklikleri paylaştı

Son dakika: ÖSYM Başkanı Aygün, "YKS ve askeri öğrenci sınavında adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar yanında getirebilecek" dedi. Öte yandan okul bahçelerine görevliler haricinde kimse alınmayacak ve sosyal mesafe gözetilecek.