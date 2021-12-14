Üniversiteden yurtta fenalaşıp, hayatını kaybeden Meltem için taziye mesajı (2)

ZAYIFLAMAK İÇİN MİDESİNE KELEPÇE TAKTIRMIŞ

Bilecik'te kaldığı yurtta fenalaşıp hayatını kaybeden Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Meltem Berberoğlu'nun Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı. Berberoğlu'nun cenazesi, dayısı Cemal Altıparmak tarafından alınarak memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.