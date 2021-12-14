Üniversiteden yurtta fenalaşıp, hayatını kaybeden Meltem için taziye mesajı (2)
Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Güncel
ZAYIFLAMAK İÇİN MİDESİNE KELEPÇE TAKTIRMIŞBilecik'te kaldığı yurtta fenalaşıp hayatını kaybeden Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Meltem Berberoğlu'nun Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı.
ZAYIFLAMAK İÇİN MİDESİNE KELEPÇE TAKTIRMIŞ
Bilecik'te kaldığı yurtta fenalaşıp hayatını kaybeden Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Meltem Berberoğlu'nun Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı. Berberoğlu'nun cenazesi, dayısı Cemal Altıparmak tarafından alınarak memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesine götürüldü.Berberoğlu'nun kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ile ortaya çıkacak.Bu arada Berberoğlu'nun bir süre önce fazla kilolarından kurtulmak için ameliyat olup, midesine kelepçe taktırdığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.