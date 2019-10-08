Üniversitede cinsel taciz: BBC, Nijerya'da Lagos Üniversitesi'ndeki tacizi ortaya çıkardı

08.10.2019 17:23

BBC Africa Servisi, onlarca cinsel taciz mağduruyla görüştükten sonra gizli çekimle Lagos Üniversitesi'nde en az 2 akademisyenin öğrencilere tacizini ortaya çıkardı.

Tüm görüşmelerde, mağdur öğrenciler aynı ismi işaret ediyordu: Dr. Boniface Igbeneghu...

Dr. Boniface, Fransızca dersi veriyor. Aynı zamanda bölgenin papazı.

BBC'den Kiki Mordi, 17 yaşında üniversiteye girmeye çalışan biri kılığında Dr. Boniface ile görüşmeye gitti. ve görüşmelerini gizli kamerayla kayıt altına aldı.

Daha ilk görüşmede Dr. Boniface, BBC muhabirine, "Biliyorsun 50 yaşındayım. Senin gibi 17 yaşında bir kıza sahip olmak istesem biraz tatlı söz söyleyip, eline de biraz para sıkıştırmam yeterli" dedi.

Üniversitenin kıdemli personellerinden biri de hocaların üst kattaki bir odada kız öğrencilere cinsel tacizde bulunduğunu ve bu durumun üniversitede bilinen bir durum olduğunu anlattı.