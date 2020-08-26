Üniversite sonuçları açıklandı! YKS tercih sonuçları açıklandı! YKS tercih sonuçları sorgulama! Üniversite kayıtları ne zaman? Beklenen sonuçlar bugün itibari ile açıklandı. YKS tercih sonuçları öğrenmek için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz. Üniversite kayıtları ne zaman? YKS kayıt tarihi ne zaman?

ÖSYM tarafından üniversite yerleştirme sonuçlarının yani YKS tercih sonuçlarının açıklandı. Adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulama işlemi yapabilecekler. YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı! YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI Bugün itibari ile YKS tercih sonuçları açıklandı. Binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçları görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. YKS TERCİH SONUÇLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ! ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN? ÖSYM'nin takvimine göre, 2020 üniversite kayıtları 31 Ağustos'ta başlayacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır.