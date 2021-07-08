Üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM açıkladı!
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Üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM açıkladı!

Üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM açıkladı!
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Öğrencilerin merakla beklediği 2021 YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavının sonuçları resmi sayfadan duyuruldu. Peki, her üniversite adayın heyecanla beklediği Üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

ÖSYM'den açıklama geldi. Sınava giren her öğrencinin heyecanla beklediği 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi web sitesinden girerek öğrenebilecek. Peki, merakla beklenen Üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM açıkladı! Detaylar haberimizde!

ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavının sonuçları öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. 2021 YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bilgi ÖSYM tarafından geldi.

2021 YKS sınav sonuçları 4 Ağustos günü açıklanacak. Sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava giren üniversite adayları tercih dönemine girecek.

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