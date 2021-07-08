Üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM açıkladı!

Öğrencilerin merakla beklediği 2021 YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavının sonuçları resmi sayfadan duyuruldu. Peki, her üniversite adayın heyecanla beklediği Üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?