Üniversite Özgüven'in görevine son verdi
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Üniversite Özgüven'in görevine son verdi

İstanbul Aydın Üniversitesi, kadrolarında yer alan Prof. Dr. M. Kutluk Özgüven'in bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle görevine son verildiğini ve bundan sonraki hukuki sürecin de takipçisi olacaklarını duyurdu.

Üniversite Özgüven'in görevine son verdi
16.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:52

İstanbul Aydın Üniversitesi, kadrolarında yer alan Prof. Dr. M. Kutluk Özgüven'in bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle görevine son verildiğini ve bundan sonraki hukuki sürecin de takipçisi olacaklarını duyurdu.

Üniversiteden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle;

"İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde öğretim elemanı olarak görev yapan Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven'in'in, bir televizyon programında dile getirdiği ve kamuoyunda olduğu gibi İAÜ Ailesi içinde de infial uyandıran açıklamaları kamuoyunun malumudur.Bir önceki açıklamamızda da belirttiğimiz üzere, Çocuk istismarını normal bir olgu gibi yansıtmayı amaçlayan, hatta Türk Ceza Kanunu'na göre suç olarak da görülebilecek bu açıklamaları, Türkiye'nin en büyük vakıf üniversitelerinden biri olan bir eğitim kurumu olarak kabul etmemiz, mazur görmemiz, görmezlikten gelmemiz veya "düşünce ve ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirmemiz asla mümkün değildir.

İstanbul Aydın Üniversitesi, 2003 yılından bu yana akademisyeni, öğrencisi, idari ve hizmetli personeliyle bir bütün, bir aile olarak, Türkiye'nin aydınlık yarınlarının oluşturulmasına hayatını adamıştır. Geleceğin cumhurbaşkanlarını, bakanlarını, bürokratlarını, bilim insanlarını, diplomatlarını, iş insanlarını ve liderlerini yetiştirmeyi hedefleyen, "Bilgiyi ürüne dönüştürüp kendi toplumunun ve toprağının öz değerleriyle bezeyerek ekonomiye katma değer sağlama" misyonunu ve "Aydınlık bir geleceğe" sloganını takip eden bir üniversitede, kurumun ilkeleriyle, ahlak anlayışıyla ve dünya görüşüyle tamamen ters düşen bu tür sapkın düşünceler ve dünya görüşleri kendine yer bulamaz. Bu bağlamda, İAÜ Yönetim Kurulu'nun 16 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla toplanarak, Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven'in üniversitemizdeki görevine son verilmesi kararı aldığını kamuoyuna duyururuz. Bundan sonraki hukuki sürecin takipçisi olacağımızı ve gerekli bilgilerin kamuoyuyla tekrar paylaşılacağını bildiririz."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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