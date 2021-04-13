Son dakika: Üniversite öğrencileri, şehitler adına hazırladıkları ramazan kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Üniversite öğrencileri, şehitler adına hazırladıkları ramazan kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Şişli Meslek Yüksekokulu'ndan bir grup öğrenci, ramazan dolayısıyla hazırladıkları üzerinde şehitlerin fotoğrafının bulunduğu erzak kolilerini, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı
ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı

Şişli Meslek Yüksekokulu'ndan bir grup öğrenci, ramazan dolayısıyla hazırladıkları üzerinde şehitlerin fotoğrafının bulunduğu erzak kolilerini, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Şişli Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Serdar Yalçın ve 9 arkadaşı, sosyal sorumluluk dersinde geliştirdikleri proje kapsamında, terör örgütleriyle girilen çatışmalarda şehit düşen askerler adına, ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayında erzak yardımı yapıyor.

Şehitlerin fotoğraflarını erzak kolilerine yapıştıran öğrenciler, bu projeyle şehitleri unutturmamaya çalışıyor. Yalçın ve arkadaşları, kendi imkanları, aileleri ve çevrelerinden topladıklarını paralar ile erzak kolisi hazırlayarak, muhtarlıklardan bilgisini aldıkları ihtiyaç sahibi kişilerin adreslerine bırakıyor.

Serdar Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit haberlerinden derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Sosyal sorumluluk projesiyle şehitleri unutturmamayı amaçladıklarını anlatan Yalçın, "Sosyal sorumluluk dersinde böyle bir proje hazırladık. Şehitlerimiz adına maddi durumu iyi olmayan ailelere yardımda bulunalım dedik. İçinde erzak var. Ramazan paketinin içinde ne bulunuyorsa biz de daha fazlasını koyduk içine." diye konuştu.

Her kolide bir şehidin fotoğrafının bulunduğunu dile getiren Yalçın, "Kendimize hedef koymadık, çünkü o hedefe ulaştığımız zaman bırakacağız. O yüzden hedef belirlemeyip daha fazla sayıda insana yardım ulaştırıp daha fazla sayıda şehidimizin ismini yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Üniversite öğrencileri, şehitler adına hazırladıkları ramazan kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
Son dakika: Üniversite öğrencileri, şehitler adına hazırladıkları ramazan kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
Son dakika: Üniversite öğrencileri, şehitler adına hazırladıkları ramazan kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
Son dakika: Üniversite öğrencileri, şehitler adına hazırladıkları ramazan kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz Ajda Pekkan Hande Erçel
Spor Gökhan Töre Caner Erkin Fatih Terim Necip Uysal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Üniversite öğrencileri, şehitler adına hazırladıkları ramazan kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 13:52:00. #1.16#
title