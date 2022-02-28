Üniversite öğrencileri karla kaplı Murat Dağı'nda "Harmandalı" oynadı - Haberler

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Üniversite öğrencileri karla kaplı Murat Dağı'nda "Harmandalı" oynadı

AA, Ergün Caran - Güncel
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Üniversite öğrencileri karla kaplı Murat Dağı'nda

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki 1850 metre rakımlı Murat Dağı Kayak Merkezi'nde üniversite öğrencileri "Harmandalı" oynadı.

GEDİZ, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesindeki 1850 metre rakımlı Murat Dağı Kayak Merkezi'nde üniversite öğrencileri "Harmandalı" oynadı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan 60 öğrenciye, Murat Dağı'nda kayak eğitimi verildi.

Öğrenciler, eğitimin ardından yaklaşık 50 santimetre kar kalınlığının bulunduğu bölgede müzik eşliğinde Harmandalı oynayarak eğlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, AA muhabirine, Murat Dağı'nın her mevsim eşsiz güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

Öğrencilere toplu olarak kayak eğitimi verdiklerini belirten Keskin, "Eğitimimiz öğrenciler açısından eğlenceli oldu. Kayak eğitiminin ardından da öğrencilerimiz Harmandalı oynadı." dedi.

Üniversite öğrencileri karla kaplı Murat Dağı'nda Harmandalı oynadı

Üniversite öğrencileri karla kaplı Murat Dağı'nda Harmandalı oynadı

Üniversite öğrencileri karla kaplı Murat Dağı'nda Harmandalı oynadı

Üniversite öğrencileri karla kaplı Murat Dağı'nda Harmandalı oynadı

AA / Ergün Caran - Güncel

Üniversite, Murat Dağı, Gediz, Kayak, Güncel, Haberler

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