KARABÜK (İHA) - Üniversite öğrencileri karın keyfini penguen dansı ile çıkardı

KARABÜK Karabük'te üniversite öğrencileri iki gündür aralıklı şekilde yağan kar yağışının keyfini hem kayarak hem de penguen dansı yaparak çıkardı.

Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düştüğü Karabük'te kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının yoğun olmasıyla artan kar kalınlığının keyfini çıkarmak isteyen üniversite öğrencileri dışarıya akın etti. Karabük Üniversitesi kampüsü içinde bulunan Asiye Hatun Kız KYK yurdunda kalan kız öğrenciler kar topu oynayıp, poşetlerle kaydı. Kız öğrencilerin penguen dansı renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.