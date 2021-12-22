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Üniversite öğrencileri karın keyfini penguen dansı ile çıkardı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

Üniversite öğrencileri karın keyfini penguen dansı ile çıkardıKARABÜK Karabük'te üniversite öğrencileri iki gündür aralıklı şekilde yağan kar yağışının keyfini hem kayarak hem de penguen dansı yaparak çıkardı.

KARABÜK (İHA) - Üniversite öğrencileri karın keyfini penguen dansı ile çıkardı

KARABÜK Karabük'te üniversite öğrencileri iki gündür aralıklı şekilde yağan kar yağışının keyfini hem kayarak hem de penguen dansı yaparak çıkardı.

Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düştüğü Karabük'te kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının yoğun olmasıyla artan kar kalınlığının keyfini çıkarmak isteyen üniversite öğrencileri dışarıya akın etti. Karabük Üniversitesi kampüsü içinde bulunan Asiye Hatun Kız KYK yurdunda kalan kız öğrenciler kar topu oynayıp, poşetlerle kaydı. Kız öğrencilerin penguen dansı renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.

Üniversite öğrencileri karın keyfini penguen dansı ile çıkardı

Üniversite öğrencileri karın keyfini penguen dansı ile çıkardı

Üniversite öğrencileri karın keyfini penguen dansı ile çıkardı

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İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri

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