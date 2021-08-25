ÜNİVERSİTE CİVARINDAKİ EV KİRALARINDA YÜZDE 50'Yİ BULAN ARTIŞ
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ÜNİVERSİTE CİVARINDAKİ EV KİRALARINDA YÜZDE 50'Yİ BULAN ARTIŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta uzun süredir bir çoğu boş durumda olan üniversite çevresindeki evlerin kiraları ortalama 500-750 TL arasındayken, yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarla birlikte bin lirayı geçti.

ZONGULDAK'ta uzun süredir bir çoğu boş durumda olan üniversite çevresindeki evlerin kiraları ortalama 500-750 TL arasındayken, yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarla birlikte bin lirayı geçti. Zonguldak Emlakçılar Odası Başkanı Sercan Günarslan, Aslında insanlar fiyatların yükseldiğini düşünse de iki yıllık zamları düşündüğünüzde güncel fiyatlarına döndüğünü söyleyebiliriz. dedi. İstanbul'dan üniversite öğrencisi oğluna ev tutmak için Zonguldak'a gelen Timür Epeuyrt ise kiraların iki ay öncesine kadar yüzde 50 arttığını ifade ederken öğrenciler Buse Apa, Okulların açılacağı söylentisi bile fiyatları arttırdı. Arkadaşım 1+1 evi 900 liraya kiraladı. Fiyatlar artmaya da devam ediyor. diye konuştu.

YÖK, 2021 - 2022 yılı akademik takvimi için örgün programlarda yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamasının ardından ev kiralarında artış yaşandı. Pandemi nedeniyle eğitime verilen yaklaşık 2 yıllık arada, özellikle üniversite çevresinde bulunan kiralık evler boşaldı. Pandemi öncesi ortalama 750 TL'den kiraya verilen 1+1 evler, salgınla birlikte 500 TL'ye kadar düştü. Ancak üniversitelerde yüz yüze eğitimin açılacağı yönünde ki açıklamalarla birlikte ev kiralarında artış yaşandı. Eşyasız 1+1 daireler, 750 - 1000 TL arasında seyrederken eşyalı evlerin fiyatları 1.500 TL'ye kadar yükseldi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin(ZBEÜ) bulunduğu İncivez Mahallesi çevresinde binlerce 1+1 konut bulunuyor. Henüz eğitim başlamadan yükselen fiyatlar, üniversite öğrencilerini de tedirgin etti. BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi Buse Apa, kiraların pahalı olduğunu söyledi. Öğrenciler olarak güçlük çektiklerini ifade eden Apa, Gereksiz pahalı olduğunu düşünüyorum. Öğrenciyiz ve ailelerin maddi durumları belli. Çalışan çalışıyor ama herkes çalışamıyor. Ben 5 yıldır evde kalıyorum. Ben şu an 1+1 eve 700 lira ödüyorum ama ev sahibi arttıracağını söyledi. Pandemi döneminde zorluklar yaşadık. Okulların açılacağı söylentisi fiyatları arttırdı. Arkadaşım benzer eve 900 liraya kiraladı. Fiyatlar artmaya da devam ediyor. dedi.

'KİRALAR GÜNCEL FİYATLARINA DÖNDÜ'

Zonguldak Emlakçılar Odası Başkanı Sercan Günarslan, üniversite bölgesinde birçok evin kiralık durumda bulunduğunu ve kiraların tırmanışta olduğunu söyledi. Birçok evin iki yıldır boş olduğunu ifade eden Günarslan, şöyle dedi

Üniversitelerimizde bundan dolayı uzun zamandır kapalıydı. Bu durum bizim için sektörlerle ilgili ekonomiyi de ekledi. Üniversite bölgesinde binin üzerinde yatırımlık konutlar bulunmakta. Burada ev sahipleri evlerini kiraya veremedi. Öğrencilerde tuttukları evi bırakmak zorunda kaldılar. Öğrenciler de ev sahipleri de mağdur oldu. Fiyatları konuşacak olursak pandemi dönemi başında 700-750 lira olan fiyatlar bin lira civarında. Aslında insanlar fiyatların yükseldiğini düşünse de aslında iki yıllık zamları düşündüğünüzde güncel fiyatlarına döndü. Keşke bu fiyatlar olmasa ama burada 40 bine yakın öğrenci var. Konutlar yetersiz kalıyor ve halen yapılmaya devam ediyor. Yeterli konut yapıldığında fiyatlar daha uyguna düşebilir.

İSTANBUL'DAN EV BAKMAYA GELDİ, FİYATLAR ŞOKE ETTİ

İstanbul'dan üniversite öğrencisi oğluna ev tutmak için Zonguldak'a gelen Timür Epeyurt ise kiraların iki ay öncesine kadar yüzde 50 arttığını ifade etti. Bütçelerine göre ev bulamadıklarını anlatan Epeyurt, Oğluma üniversite için ev bakıyoruz. Geçen yıla göre yüzde 50 pahalı evler. Şu ana kadar bir netice alamadık ve aramaya devam ediyoruz. İki ay önce 700-800 olan yerler şimdi 1.200 lirayı bulmuş. Bütçeye göre biraz pahalı oluyor. Okulların açılması fiyatları yüzde 50 oranında arttırdı. Çaresiz bakınıyoruz. Bir yer bulacağız. diye konuştu.

ÜNİVERSİTE CİVARINDAKİ EV KİRALARINDA YÜZDE 50'Yİ BULAN ARTIŞ
ÜNİVERSİTE CİVARINDAKİ EV KİRALARINDA YÜZDE 50'Yİ BULAN ARTIŞ
ÜNİVERSİTE CİVARINDAKİ EV KİRALARINDA YÜZDE 50'Yİ BULAN ARTIŞ
ÜNİVERSİTE CİVARINDAKİ EV KİRALARINDA YÜZDE 50'Yİ BULAN ARTIŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ÜNİVERSİTE CİVARINDAKİ EV KİRALARINDA YÜZDE 50'Yİ BULAN ARTIŞ - Haberler
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