Üniler açılacak mı? Üniversitelerde eğitim takvimi belli oldu mu?
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Üniler açılacak mı? Üniversitelerde eğitim takvimi belli oldu mu?

13.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:58
Üniler açılacak mı? Üniversitelerde eğitim takvimi belli oldu mu?

Milyonlarca üniversite öğrencisi YÖK'ten gelecek son dakika haberini bekliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversiteler de eğitime uzaktan devam ediyor. Öğrenciler de, Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak mı? Bahar dönemi üniversiteler açılıyor mu? Üniler açılacak mı? sorularını soruyor. İşte tüm ayrıntılar...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilkokullar, ortaokullar ve liseler gibi üniversiteler de eğitime uzaktan devam ediyor. 2 dönemdir online eğitim gören üniversite öğrencileri, üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri YÖK'e üniversiteler ile ilgili önerilerde bulundu. Öğrenciler ise Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak mı? Bahar dönemi üniversiteler açılıyor mu? sorularının cevaplarını merak ediyor.

ÜNİLER AÇILACAK MI?

Üniversite öğrencileri, ikinci dönem ya da bahar dönemi üniversiteler açılacak mı merak ediyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın açıklamasında: "Üniversite öğrencisi arkadaşlarımız okullarını çok özlediler. Biz de öğrencilerimizi çok özledik. Biraz daha sabretmek gerekiyor. Şu önümüzdeki 1, 1.5 ayı bir görelim. Aşılama nasıl gidiyor bunu görüp, ona göre karar verelim." ifadelerinde bulundu Yani, üniversitelerin açılıp açılmaması kararını, koronavirüsün seyri belirleyecek.

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