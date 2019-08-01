UNESCO dünya mirası gezginleri, Kaleiçi Old Town Festivali'ne katılacak

Muratpaşa Belediyesince düzenlenecek 4. Kaleiçi Old Town Festivali'ne, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) dünya mirası gezginleri katılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek festivalin onur konuğu ülke olarak Ukrayna yer alacak. Dünyanın değişik bölgelerinden yaklaşık 35 tarihi kentten temsilcilerin de bulunacağı festivale, UNESCO dünya mirası gezginleri de katılacak.

Festival kapsamında gençlere ve çocuklara "Genç dünya mirası koruyucusu" eğitimi verilecek, her etkinlik sırasında da dünya miraslarının korunması için ant içilecek.

Kaynak: AA