UND Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden Çetin Nuhoğlu seçildi

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Çetin Nuhoğlu yeniden seçildi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Çetin Nuhoğlu yeniden seçildi.

UND açıklamasına göre, Derneğin 40. Genel Kurul Toplantısı, 24 Haziran'da yapıldı. Salgın şartları nedeniyle 4 ayrı salonda gerçekleştirilen genel kurulda, sektör temsilcileri 6 sandıkta oy kullandı.

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu beyaz liste, Birlikte Güçlüyüz Platformu'nu temsilen Fevzi Çakmak mavi liste ile seçime girdi. Yapılan oylama sonucu Nuhoğlu'nun bulunduğu beyaz liste 671 oyun 482'sini aldı.

Divan Başkanlığı seçimi, yönetim kurulunun ibrası ve tüzük değişikliği tamamlandıktan sonra UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ve Fevzi Çakmak konuşma yaptı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Nuhoğlu, "Artık geleceğe bakmak istiyorum. Biz proje insanlarıyız, artık dijitalleşmeyi, yeni tedarik zinciri akışını, ülkemizin yeni arayışta öne çıkmasını sağlayacak adımları konuşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak